Rovella 'rimanda' l'approdo alla Juventus: "Devo maturare al Genoa"

E' il ragazzo finito sotto la lente d'ingrandimento dei tifosi della , merito delle indiscrezioni di mercato che lo danno molto vicino all'approdo a : i campioni d' hanno prenotato Nicolò Rovella per il futuro, mettendo sul piatto i cartellini di Manolo Portanova ed Elia Petrelli.

Il 19enne centrocampista del ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sportweek' e ha rivelato che, in passato, anche e pensarono a lui dopo averlo notato nelle giovanili del 'Grifone'.

"È vero, e pure il Novara, che allora stava in B. Con l’Inter avevo fatto dei provini, ma prendevano tempo, mi dicevano: ‘Ti faremo sapere’. E poi niente. Bega e Sbravati mi invitarono a Voltri per un test e alla fine mi dissero che per loro ero perfetto e mi volevano subito. Mi fecero vedere il campo di allenamento e il convitto dove avrei vissuto. Con me c’erano papà, mamma e mio nonno paterno, Nicolò pure lui, genovese di nascita, che ci mise del suo per convincermi: ‘Vedrai, Genova è bella, ti ci troverai bene, e questa è una società gloriosa’. Ma in cuor mio avevo già deciso".