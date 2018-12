Rotonda-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Rotonda ospita il Bari capolista nella 16ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Rotonda di Giovanni Baratto ospita il Bari capolista di Giovanni Cornacchini nella 16ª giornata del Girone I di Serie D. I lucani sono ultimi in classifica con appena 9 punti conquistati in 15 gare e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, mentre i pugliesi guidano la graduatoria imbattuti con 39 punti frutto di 12 vittorie e 3 pareggi.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e segui Rotonda-Bari in diretta esclusiva su DAZN

L'attaccante uruguayano di passaporto spagnolo Ignacio Flores è il miglior marcatore fra i biancoverdi con 4 goal in 15 presenze, Simone Simeri è il giocatore più prolifico fra i biancorossi con 6 reti in 15 gare giocate. Il Rotonda è reduce da 2 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Bari ha ottenuto 5 vittorie di fila nelle ultime 5 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA ROTONDA-BARI

Rotonda-Bari si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 14.30 in campo neutro allo Stadio Mimmo Rende di Castrovillari per indisponibilità del terreno di gioco di Rotonda.

DOVE VEDERE ROTONDA-BARI IN TV E STREAMING

La partita Rotonda-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI ROTONDA-BARI

Baratto dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-3. Il bomber Flores agirà al centro del tridente offensivo, con ai suoi lati De Stefano e Santamaria. Silletti e Pastore saranno i due centrali difensivi, con Ostuni, Chiavazzo e Zappacosta in mediana.

Recuperi importanti per Cornacchini, che potrà disporre nuovamente di Floriano, che ha smaltito un problema muscolare al polpaccio, e ritrova Hamlili in mediana dopo la squalifica. Il tandem d'attacco dovrebbe vedere ancora una volta Neglia accanto a Simeri, mentre c'è un doppio ballottaggio per le fasce: fra Turi e Bianchi per il ruolo di terzino destro, e fra Mattera e Nannini per quello di terzino sinistro. Brienza dovrebbe partire dalla panchina per subentrare eventualmente a partita in corso.

ROTONDA (4-3-3): Oliva; Marigliano, Silletti, Pastore, Nicolao; Ostuni, Chiavazzo, Zappacosta; De Stefano, Flores, Santamaria.

BARI (4-4-2): Marfella; Bianchi, Di Cesare, Cacioli, Mattera; Floriano, Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Neglia, Simeri.