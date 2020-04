Rothen rivela: "Prima del coronavirus, Mbappé al Real Madrid era quasi fatta"

Jérôme Rothen ha rivelato a 'Radio Montecarlo': "So da alcune fonti interne al club che l'acquisto di Mbappé da parte del Real era quasi fatto".

Jérôme Rothen, ex calciatore del , lancia la bomba di calciomercato che potrebbe scuotere l'estate: Kylian Mbappé avrebbe quasi firmato con il prima dello stop del calcio dovuto al coronavirus.

L'ex calciatore francese racconta di ciò che è venuto a sapere ai microfoni di 'Radio Montecarlo'.

"Prima del coronavirus, so per fonti interne ai due club, che il Real Madrid aveva quasi concluso l'acquisto di Mbappé dal Paris Saint-Germain. Ma dopo tutto quello che sta succedendo, credo che l'arrivo di Mbappé al Real sia posticipato. Escluso che il francese possa estendere il suo contratto con il . Le due società avranno già concordato un'intesa di massima, credo che sia solo questione di tempo".

Non è certo un mistero che il Real Madrid voglia Mbappé, con Zidane che non perde occasione pubblica di confessare e rinnovare il suo amore verso l'attaccante francese. Chissà se le informazioni in possesso di Rothen si dimostreranno vere tra qualche mese.