Rosso per Acerbi: salterà Lazio-Juventus, assente dopo 149 partite

Acerbi, espulso contro il Napoli, salterà per squalifica Lazio-Juventus della settimana prossima dopo 149 partite consecutive in Serie A.

A prescindere dal risultato finale di Napoli-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi avrà qualche problema in difesa in occasione del prossimo match di campionato, che vedrà ospite all'Olimpico la capolista Juventus.

Oltre all'infortunato Luiz Felipe sarà assente anche Acerbi, che ha rimediato al San Paolo un doppio cartellino giallo ed una doccia anticipata.

Per Acerbi si tratterà della prima assenza stagionale in campionato, visto che fino a questo momento non aveva saltato nemmeno un match, realizzando anche tre reti.

#Acerbi salterà Lazio-Juve. L’ultima volta che ha saltato una partita di Serie A è stato il 4 ottobre 2015: Empoli-Sassuolo.#NapoliLazio — Mattia Fontana (@mattiafontana83) 20 gennaio 2019

Prendendo in considerazione anche i match di Serie A giocati contro il Sassuolo il difensore biancoceleste non saltava un match dal 4 ottobre 2015: si trattava di Empoli-Sassuolo. Finisce così un filotto di 149 partite consecutive.