Rosso a Meret, Capello chiaro: "Se Cristiano Ronaldo non salta gli spacca la gamba..."

Fabio Capello ha analizzato l'episodio che ha portato al rosso diretto per Meret, espulso dopo aver colpito Cristiano Ronaldo nel primo tempo.

Nel post-partita di Napoli-Juventus, Fabio Capello ha analizzato lo scontro di gioco tra Meret e Cristiano Ronaldo che ha portato all'espulsione diretta per il portiere azzurro. Nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', Capello non ha avuto dubbi.

"Parliamo perchè è un portiere. Fosse stato un giocatore a centrocampo a fare un'entrata così.. è rosso diretto. Piede a martello. Se Cristiano Ronaldo non salta, gli spacca la gamba. Se il portiere non avesse alzato il piede, il rigore non ci sarebbe stato".

Il discusso episodio è avvenuto al 25' del primo tempo, quando un maldestro retropassaggio di Malcuit ha finito per lanciare a rete Cristiano Ronaldo. Solo davanti a Meret, il portoghese ha provato a saltare l'estremo difensore azzurro, il quale ha finito per toccarlo.

Rocchi non ha avuto dubbi: fallo al limite dell'area e rosso diretto per Meret. Il Napoli è così stato costretto a giocare in dieci uomini fino a inizio ripresa, quando Pjanic ha ricevuto il secondo giallo per un fallo di mano, ristabilendo la parità numerica in campo.