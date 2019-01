Rossi continuerà ad allenarsi con il Manchester United: "Pronto per una nuova sfida"

Giuseppe Rossi non ha alcuna intenzione di rinunciare a tornare in campo ad alti livelli. Per questo motivo l'italo-americano sta continuando ad allenarsi insieme al Manchester United, che da qualche settimana gli ha offerto questa chance.

Il diretto interessato ha parlato di questa suo nuovo tentativo ai microfoni di Sky Sport, ringraziando apertamente i Red Devils per l'opportunità di questi allenamenti di alto livello.

"Sono molto contento e grato per l'opportunità che mi sta dando il club di allenarmi con loro, è un grande gesto. Ho perso molto tempo in questi anni a causa di parecchi infortuni, ma sono sempre stato in grado di ritornare più forte di prima. I giorni della riabilitazione soo stati lunghi. Non ho mai voluto prendere la strada più facile, i miei mi hanno sempre educato a combattere, ragione per la quale voglio rimettermi in sesto per giocare nuovamente ad alti livelli".