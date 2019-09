Rose dal valore più alto: Manchester City primo, Juventus quinta

E' del Manchester City la rosa dal costo più alto in assoluto: oltre un miliardo di euro. Quinta la Juventus, più in basso Milan e Inter.

A mercato concluso è tempo di bilanci per le squadre che si sono rinforzate con nuovi acquisti, talvolta esosi o anche low cost: in questo periodo dell'anno è interessante conoscere il valore effettivo di ogni rosa, per capire chi si è svenato di più dal punto di economico.

Il 'CIES' ha stilato una lista dei club con il parco giocatori dal costo più elevato, ossia la somma del prezzo di tutti i cartellini: al primo posto troviamo il con un valore che sfora il miliardo di euro, seguito dal (913 milioni) e dal (902 milioni).

Medaglia di legno per il (751 milioni), mentre la prima italiana è la alla quinta posizione (719 milioni), sopra al sesto.

Per trovare altri club nostrani in questa speciale graduatoria bisogna scendere fino al tredicesimo e al quattordicesimo posto, occupati rispettivamente da (408 milioni) e (364 milioni). Solo diciassettesimo il a quota 325.

Se consideriamo solo la , notiamo come l'ultima società sia il : i costi totali dei cartellini dei salentini ammontano ad appena 11 milioni, cifra sessantacinque volte minore rispetto a quella relativa alla capolista Juventus.

Tra le trentadue che si contenderanno la , con soli 93 milioni è l' a vantare la rosa più economica: la speranza dei tifosi è che possa bastare per superare il girone che vedrà la 'Dea' sfidare Manchester City, Donetsk e .