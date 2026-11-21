Come vedere Rosario Central-Gimnasia Mendoza con una VPN

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Presentazione della partita

Apertura - 1/8 22 nov 2026 - 14:00

Il Rosario Central ospita il Gimnasia Mendoza in Liga Profesional. La squadra di Jorge Almiron arriva con il morale alto a una sfida che si preannuncia interessante tra due club in momenti molto diversi delle rispettive stagioni.

Il Rosario Central è in uno stato di forma straordinario. Cinque vittorie consecutive tra ottobre e novembre lo hanno portato al primo posto nel Gruppo B del Clausura, e la fiducia della squadra è evidente.

Nell’ultima partita, il successo per 2-0 contro l’Estudiantes de Rio Cuarto ha prolungato una serie in cui la squadra ha segnato con continuità e difeso con solidità. Il 5-0 inflitto in precedenza all’Independiente Rivadavia ha mostrato quanto sia stata efficace sotto porta.

Il Gimnasia Mendoza, allenato da Dario Franco, è ottavo nel Gruppo A del Clausura e ha ottenuto risultati più altalenanti. Due pareggi nelle ultime due partite hanno stabilizzato la situazione dopo le sconfitte consecutive di fine ottobre.

Nell’ultimo incontro, il pareggio per 1-1 con l’Independiente Rivadavia ha mostrato che gli ospiti possono competere, ma li attende un banco di prova impegnativo contro un Rosario Central che non perde punti da cinque partite.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita. Prima del calcio d’inizio, i tifosi dovrebbero consultare i palinsesti locali e i canali ufficiali dei club per gli ultimi aggiornamenti su come seguirla.

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