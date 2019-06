Rooney a sorpresa: "Van Gaal il miglior allenatore con cui ho lavorato"

Nove anni insieme al , cinque Premier League, una e numerose coppe nazionali e internazionali. Wayne Rooney e Alex Ferguson hanno condiviso una larga fetta delle rispettive carriere fianco a fianco nei Red Devils. Una lunga avventura che non è però bastata al tecnico scozzese per essere il numero uno agli occhi dell'inglese.

Intervistato dal 'De Telegraaf', la punta ora al ha infatti rivelato il nome dell'allenatore che lo ha colpito più di tutti nel corso della sua lunga carriera da calciatore. E - come anticipato - non si tratta di Alex Ferguson, tecnico con il quale Rooney ha vissuto talvolta un rapporto complicato.

" Van Gaal è di gran lunga il miglior allenatore con cui ho lavorato. Sicuro al cento per cento. Le sue capacità tattiche, il suo modo di preparare le partite e la sua attenzione ai minimi dettagli, l'ho trovato fantastico. L'ho ammirato, non avevo mai visto cose del genere prima".

Louis Van Gaal dunque. È proprio il tecnico olandese a essersi aggiudicato il primato nel cuore di Rooney, nonostante i due abbiano trascorso insieme solamente un paio di anni al Manchester United. Un breve periodo, se paragonato al regno di Ferguson, che è bastato ai Red Devils per aggiudicarsi una , poche ore prima dell'esonero del tecnico olandese.

"Van Gaal sa che il modo in cui lavora è complicato da seguire per i giocatori. Mi dispiace il modo in cui tutto è finito [al Manchester United], eppure so una cosa per certo: ho imparato molto da lui e userò sicuramente quelle lezioni quando sarò un manager".