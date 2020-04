Rooney sceglie Messi: "Cristiano Ronaldo è un assassino, ma Leo prima ti tortura"

Ognuno ha il proprio preferito e se proprio non ci ha mai pensato, il che appare comunque difficile, davanti ad una singola scelta obbligatoria decide di andare da una parte o dall'altra. Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? Per Wayne Rooney meglio il fuoriclasse argentino.

L'ex compagno di Cristiano Ronaldo al , con il quale ha vinto una , ha parlato del duopolio che ha quasi sconvolto il calcio mondiale nello scorso decennio e che potrebbe ancora continuare per qualche anno. Rooney, nonostante l'amicizia con CR7, sceglie Messi.

Intervistato dal Sunday Times, Rooney si schiera con Messi:

Rooney l'ha visto tante volte all'opera e sa cosa significa sfidarlo:

Nella storia sono esistiti tanti cannonieri, ma nel nuovo millennio i più letali sono stati di gran lunga loro:

"Hanno cambiato il mondo del calcio in termini di goal segnati. Io? Non sono mai stato come Lineker o Van Nistelrooy, ci sono stati 9 migliori di me".