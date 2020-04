Rooney e quell'occhiolino di Ronaldo: "L'ho cercato nel tunnel"

Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, compagni di squadra per anni nel e protagonisti di un curioso episodio da avversari nel quarto di finale dei Mondiali di 2006, quando il eliminò l'.

Un fallo di reazione costò il cartellino rosso all'attaccante inglese, che racconta l'episodio ai microfoni del 'Times':

"Ricardo Carvalho mi tratteneva e mi spingeva e poi è arrivato Petit dall’altro lato. L’arbitro, Elizondo, non ha fatto niente e quindi io ho schiacciato il mio piede addosso a Carvalho. Sapevo che mi avrebbe espulso e negli spogliatoi ho visto il resto della partita su una piccola TV, pensando: ‘Se vinciamo, mi squalificano per la semifinale e per la finale. E se perdiamo è colpa mia’. È stata le peggiore e la più strana sensazione che abbia mai avuto in carriera”.

Ha fatto però molto discutere la reazione di Ronaldo, che prima chiese con forza il cartellino all'arbitro e poi fece un occhiolino al 'compagno-avversario':

"Avevo in mano il telefono e mi arrivavano tantissimi messaggi su Ronaldo. Ovviamente quando è arrivato lì dall’arbitro per chiedergli di espellermi, io l’ho spinto via. E in quel momento non riuscivo a credere a quello che stava facendo. Poi però mi sono messo nei suoi panni, probabilmente avrei fatto lo stesso. Se il rosso fosse stato meritato e ci avesse aiutato a vincere, certo che lo avrei fatto. Lo farei anche ora. E ho pensato che comunque ho cercato di farlo ammonire per simulazione nel primo tempo. Per quello che riguarda l’occhiolino, non ci ho visto niente di strano".