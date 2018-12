Rooney e l'ambiente United con Mourinho: "Nemmeno i cuochi erano felici"

Rooney sull'addio di Mourinho: "Nemmeno i cuochi erano contenti. Giusta la scelta del club, sono sicuro che Woodward la pensava come loro".

Tra coloro che credono che l'allontanamento di Josè Mourinho dal Manchester United potrà portare solamente benefici ai Red Devils c'è anche l'ex capitano della squadra Wayne Rooney.

Questo il commento del bomber britannico ai microfoni di BT Sport. Secondo il suo punto di vista l'ambiente creato dallo Special One non era affatto rilassante nè per i giocatori nè per gli altri addetti ai lavori.

"Sono certo che Ed Woodward la pensava allo stesso modo dell'intero personale del club. Nemmeno i cuochi o gli inservienti erano contenti. Per avere successo nel calcio c'è bisogno che tu abbia a disposizione tutto il necessario per poter essere sereno". L'articolo prosegue qui sotto

L'avvento del suo ex compagno Solskjaer non potrà che portare giovamento a tutta la squadra sia dentro che fuori il terreno di gioco.