Rooney e il vizio del gioco: "Scommettevo via telefono, non sembravano soldi veri"

Dopo essere tornato in con la maglia del per Wayne Rooney è tempo di confessioni. L'attaccante infatti ha rivelato la sua dipendenza dal gioco d'azzardo all'inizio della carriera.

In particolare Rooney, intervenuto durante un convegno di sensibilizzazione sul tema, ha spiegato come sia iniziato tutto.

"Ero un ragazzo giovane che guadagnava un sacco di soldi. Nelle lunghe trasferte con il club o con la nazionale rimani per lungo tempo in hotel e cerchi qualsiasi distrazione per passare il tempo. Non era difficile scommettere con il telefonino, non mi sembrava nemmeno di scommettere soldi veri. Prima di renderti conto di quello che stai facendo hai già perso un bel po' di soldi".