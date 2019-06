Rooney consiglia il Manchester United: "Messi o Ronaldo? Sarebbero soldi buttati"

Il sesto posto finale ha deluso i tanti sostenitori del : tra questi c'è sicuamente Wayne Rooney, leggenda dei Red Devils, che ha espresso il suo parere sul mercato che la sua ex squadra dovrebbe condurre.

L'attaccante inglese ha parlato ai microfoni della 'BBC', bocciando categoricamente l'eventuale acquisto di un super top:

"Puoi prendere giocatori come Ronaldo, Messi, Ramos o Bale. Ma costerebbero 350 milioni di sterline e non potresti più fare affidamento su di loro tra due anni. Avresti buttato via tutti quei soldi".