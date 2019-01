Rooney arrestato negli USA: insulti in pubblico da ubriaco

Wayne Rooney finisce nei guai negli USA: lo scorso 16 dicembre è stato arrestato per aver rivolto insulti pubblicamente in stato di ebbrezza.

Uno spiacevole episodio ha visto protagonista Wayne Rooney, appena sbarcato negli USA per giocare in MLS con la maglia del D.C. United: l'ex leggenda del Manchester United è stato infatti arrestato per aver rivolto insulti pubblicamente mentre era in stato di ebbrezza.

Secondo quanto trapelato dai media locali l'arresto risale allo scorso 17 dicembre: la conferma arriva da un tweet che svela i dati registrati dalle forze dell'ordine locali. L'episodio è avvenuto in Virginia presso la sede dell'aeroporto di Washington Dulles, ma il giocatore è stato poi subito rilasciato.

Non è ancora chiaro se Rooney sia stato messo in stato di fermo all'interno dell'aeroporto o se sia stato portato altrove: lo scorso 4 gennaio ha poi pagato una multa di 25 dollari.

Questo il comunicato ufficiale del club.

"Siamo a conoscenza delle notizie che riportano l'arresto di Wayne Rooney lo scorso dicembre. Comprendiamo l'interesse dei media su questo argomento, ma crediamo che questa sia una questione privata per Wayne e il D.C. United gestirà la cosa internamente. Non abbiamo ulteriori commenti da fare".

Al giocatore inglese era già stata ritirata la patente di guida per 13 mesi e ha completato 100 ore di servizio socialmente utile in comunità.

Sono 12 le reti messe a segno fin qui in MLS in 20 presenze totali: dopo il breve ritorno all'Everton Rooney tenta la fortuna in America sulla scia di Ibrahimovic, nella speranza che i brutti episodi extra-campo siano soltanto un brutto ricordo.