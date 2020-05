Rooney a sorpresa: "Park importante come Ronaldo al Manchester United"

Wayne Rooney, oggi giocatore del ma per anni simbolo del , ha parlato oggi dalla sua classica rubrica del 'Times'. Il calciatore inglese ha spiegato un po' il suo concetto di squadra.

E parlando appunto degli ingredienti necessari che una squadra di successo deve avere, Rooney ricorda due ex giocatori del Manchester United, ovvero Cristiano Ronaldo e Park Ji-Sung.

"È incredibile per me, ma se menzionassi Cristiano Ronaldo ad un dodicenne, direbbe immediatamente: 'Certo, è stato un fantastico giocatore per il Manchester United', ma se gli dicessi 'Park Ji-Sung', probabilmente nemmeno lo conoscerebbe.

Tuttavia tutti noi che abbiamo giocato con Park sappiamo che è stato importante come Cristiano Ronaldo per il nostro successo. Questo perché tutti ricordiamo cosa Park ha dato a quella squadra in termini di sacrificio e tutto. Questi giocatori, non le stelle, sono la parte fondamentale di una squadra ed in generale del calcio".