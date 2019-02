Ronaldo vuol dire fiducia: "Juventus, sarà un grande anno"

Ronaldo: "Abbiamo solo fatto due errori tattici, non vedo problemi. Sono sicuro che sarà un grande anno per la Juventus".

Altri due goal per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus (17 in campionato, attuale capocannoniere), che però stavolta non hanno permesso alla compagine bianconera di portare a casa tre punti.

Al termine del match il portoghese è intervenuto ai microfoni di DAZN. Secondo il suo punto di vista la prestazione della squadra nel complesso è stata molto positiva.

"E' il calcio, sono contento per il goal ma non per il pareggio. Ma così è il calcio. La squadra ha giocato bene il primo tempo, il Parma ha sperato solo nei nostri errori. Ma nel finale della partita abbamo sbagliato un po' con la linea difensiva ed hanno pareggiato. Ad ogni modo nulla di grave, andiamo avanti a fare quello che stiamo facendo. Carichi di lavoro? Non penso sia per questo motivo, sono stati solamente due errori tattici da parte nostra".

E nonostante questo pari la Vecchia Signora sarà in grado a fine stagione di portare a casa importanti soddisfazioni.