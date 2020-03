Ronaldo in visita dalla madre: "Ha rispettato tutte le condizioni di sicurezza"

Il presidente del governo regionale di Madeira: "La situazione è stata analizzata accuratamente: non vi è alcuna possibilità di infezione".

Ieri sera la ha annunciato la positività di Daniele Rugani al tampone del Coronavirus, con automatica sospensione delle attività e quarantena per tutti i giocatori, divisi tra J Hotel e le proprie abitazioni.

In accordo con la società, invece, Cristiano Ronaldo rimarrà invece in fino a nuovo ordine. Il lusitano era tornato a casa, a Madeira, dopo la partita Juventus- per stare vicino alla madre, dopo il malore di cui è stata vittima nelle scorse settimane.

CR7 sta bene, si trova in terra lusitana da asintomatico e ha rispettato tutte le condizioni di sicurezza affinché potesse fare visita a Dolores Aveiro, all'Ospedale Centrale di Funchal. A riportare le seguenti informazioni è stato Miguel Albuquerque, presidente del governo regionale di Madeira, intercettato da 'Record':

Altre squadre

"Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione".

Tesi confermata dal segretario della regione alla Sanità, Pedro Ramos: