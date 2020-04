Ronaldo torna al Real Madrid? Fonte si sbilancia: "Non mi sorprenderei"

Josè Fonte, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, parla del futuro dell'attaccante della Juventus: "Ha sempre lasciato la porta aperta al Real".

E' passato poco più di un anno e mezzo dall'arrivo di Cristiano Ronaldo alla , ma nelle ultime settimane le voci di un possibile addio si fanno più insistenti. L'ultima arriva da Josè Fonte, compagno di nazionale e amico dell'attaccante bianconero.

Ai microfoni di 'TalkSport', il difensore del si è sbilanciato riguardo un possibile ritorno di CR7 al , dove ha vissuto i migliori momenti della sua carriera:

"So che ama Madrid, questo è certo. È normale che sia così, parliamo di uno dei club più grandi al mondo, se non il più grande. Ha ancora molti, molti amici lì e ha sempre lasciato la porta aperta. Quindi non sarei sorpreso se tornasse al Real".

Ben quattro e due campionati conquistati con la maglia Blancos in nove anni di permanenza a Madrid, dove i tifosi sognano già da qualche mese un ritorno che avrebbe del clamoroso. Nel frattempo Ronaldo tornerà in tra qualche giorno in attesa del via libera per la ripresa degli allenamenti nonostante la piena emergenza Coronavirus.