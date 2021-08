Ronaldo torna al Manchester United, quando giocherà la prima gara ufficiale?

E' ufficiale il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: la data del possibile debutto e dove vedere il match.

E' tutto vero. Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Il fuoriclasse portoghese ritorna all'Old Trafford dove già aveva giocato dal 2003 al 2009 vincendo tutto, in Inghilterra e in Europa, alla corte dei Red Devils allenati da Sir Alex Ferguson.

Il clamoroso trasferimento del portoghese si è concretizzato nel pomeriggio di venerdì 27 agosto quando sembrava ormai tutto pronto per un altrettanto clamoroso approdo sull'altra sponda di Manchester.

Ed invece il prepotente inserimento dello United ha fatto saltare il banco. Dopo Varane e Jadon Sancho, i 'Red Devils' piazzano un altro colpo da capogiro.

E così, dopo nove anni al Real Madrid e tre alla Juventus, il cinque volte pallone d'oro riabbraccia la formazione che lo ha consacrato come uno dei calciatori più forti e determinanti su panorama internazionale.

RONALDO QUANDO DEBUTTA CON IL MANCHESTER UNITED

Il Manchester United scenderà in campo domenica 29 agosto sul campo del Wolverhampton nella sfida valevole per la terza giornata di Premier League. Cristiano Ronaldo - che meno di una settimana fa ha giocato la sua ultima partita in Italia contro l'Udinese - potrebbe dunque esordire per la seconda volta in Premier al Molineux Stadium.

Nel caso in cui CR7 non dovesse prendere parte al match, il suo esordio-bis in maglia United potrebbe avvenire dopo la sosta, all'Old Trafford, contro il Newcastle.

DOVE VEDERE IL DEBUTTO DI RONALDO CON IL MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo potrebbe debuttare nel match Wolverhampton-Manchester United. La sfida di Premier League si giocherà domenica 29 agosto alle ore 17.30 e verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football.