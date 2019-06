Ronaldo su Instagram: "Stagione indimenticabile, grazie ai tifosi della Juventus"

Anche se è mancato il successo più atteso, quello in , Cristiano Ronaldo ha voluto celebrare con un post su Instagram il suo primo anno in con la maglia della , che ha portato comunque al fuoriclasse portoghese tante soddisfazioni, con le vittorie dello Scudetto e della Supercoppa italiana, cui va aggiunto il successo con la maglia del nella .

" Che stagione indimenticabile! Nuove esperienze, club immenso, città splendida , record infranti e altri 3 titoli! Devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus per il meraviglioso modo in cui sono stato accolto in Italia! Siete una parte molto importante delle nostre vittorie! Grazie a tutti i miei fan in tutto il mondo e in particolare ai supporters portoghesi che ci hanno aiutato a raggiungere un'altra vittoria storica per il Portogallo! Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore!"

Ronaldo ha voluto quindi elencare i suoi successi personali e di squadra nella stagione 2018/19:

"Personalmente, non dimenticherò mai i grandi momenti, i successi e i record che ho conquistato finora nel 2019: - conquista della Supercoppa italiana; - conquista dello Scudetto, del riconoscimento come miglior giocatore e 21 goal segnati in campionato; - Vittoria e tripletta in Nations League; - Primo giocatore a raggiungere 100 vittorie e 125 goal in Champions League; - Primo giocatore a vincere 10 titoli UEFA; - Primo giocatore a segnare in tutte le fasi finali di un torneo per squadre Nazionali: Mondiali FIFA, Europei, Confederations Cup FIFA e UEFA Nations League; - Primo giocatore a segnare in 10 fasi finali consecutive di un torneo per squadre Nazionali dal 2004 al 2019;".