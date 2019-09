Ronaldo scoppia in lacrime: "Mio padre non ha mai visto quello che sono diventato"

Cristiano Ronaldo nel corso degli anni ha costruito una immagine di sé praticamente perfetta: bell'uomo, giocatore vincente, tantissimi trofei, famiglia da incorninciare e così via. Non lo abbiamo visto quasi mai in lacrime, ma quando si parla del padre (morto nel 2005), il portoghese crolla senza freni.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



