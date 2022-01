Ronaldo saluta il 2021: "Orgoglioso dei trofei vinti con la Juventus"

Cristiano Ronaldo saluta il 2021. Il portoghese chiude l'anno solare con un bilancio degli ultimi 365 giorni, in cui ha concluso la sua esperienza italiana alla Juventus ed è tornato in Inghilterra per vestire nuovamente la maglia del Manchester United.

Ronaldo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia della sua famiglia con accanto una lunga riflessione sull'annata dal punto di vista personale. Nel lungo messaggio c'è spazio anche per un pensiero sulla sua ultima stagione in bianconero:

"Con la Juventus, sono orgoglioso di aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oltre ad aver conquistato il titolo di capocannoniere".

La 'Vecchia Signora' ma non solo. Ronaldo riavvolge il nastro e ricorda l'Europeo con il Portogallo e il suo nuovo primato, oltre al ritorno all'Old Trafford:

"Il 2021 volge al termine ed è stato tutt'altro che un anno facile, nonostante i 47 gol che ho messo a segno in tutte le competizioni. Due club diversi e cinque allenatori. Una fase finale dell'Europeo giocata in Nazionale e una qualificazione al Mondiale in Qatar ancora da conquistare. [...] Col Portogallo sono diventato il miglior marcatore dell'Europeo. E ovviamente anche il mio ritorno all'Old Trafford, che sarà per sempre uno dei momenti più iconici della mia carriera".