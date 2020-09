Ronaldo e quella strana preferenza: "In trasferta mi piace essere fischiato"

100, anzi no, meglio 101. Cristiano Ronaldo è nella storia del e del calcio europeo per aver raggiunto un numero di goal a tre cifre con la sua nazionale: messo nel mirino Ali Daei, che con l' realizzò la bellezza di 109 marcature.

Il fuoriclasse lusitano della ha parlato nel post-partita della vittoriosa sfida con la : queste le dichiarazioni riportate da 'A Bola', incentrate sul tema degli stadi chiusi al pubblico.

"Personalmente è triste, quando gioco fuori casa mi piace essere fischiato. Ma la salute viene prima di tutto e dobbiamo rispettarla. E' un po' come andare al circo e non vedere i pagliacci, come andare in un giardino senza fiori. Noi giocatori percepiamo la differenza".