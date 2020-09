Ronaldo o Messi? No, è Júnior Negão il bomber del 2020 con 25 goal

Il CIES ha stilato la classifica dei giocatori che hanno segnato più goal da inizio anno ad ora: comanda Júnior Negão con 25 goal, in Corea del Sud.

Probabilmente nessuno del grande pubblico lo conoscerà, ma Júnior Negão è il miglior bomber dell'anno solare 2020. Il CIES ha stilato la classifica dei giocatori con più goal da inizio anno ad oggi, e proprio il brasiliano detiene la prima posizione.

Gioca nell'Ulsan Hyundai in , e sta trascinando la sua squadra alla vittoria del titolo coreano. Nell'elenco del CIES ci sono i 127 calciatori che hanno segnato almeno 10 gol in 94 campionati di massima divisione in tutto il mondo durante l'anno solare 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo l'ultimo weekend di campionati, con un goal segnato da Negão e la doppietta firmata da Cristiano Ronaldo alla , la classifica parla di 25 goal per il brasiliano e 24 per il portoghese: insomma, la sfida è apertissima fino a fine anno.

Altre squadre

Il primo calciatore italiano è Ciro Immobile, che si trova al settimo posto. Ma pesando invece i goal con il livello sportivo della competizione in cui sono stati segnati utilizzando l'esclusivo coefficiente CIES Football Observatory, Cristiano Ronaldo è in testa alla classifica davanti a Ciro Immobile, Robert Lewandowski, Erling Haland e Mohamed Salah.

Intanto Júnior Negão, a 33 anni, si toglie la soddisfazione di essere davanti a Cristiano Ronaldo in questa speciale classifica. Mica male.