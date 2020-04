Ronaldo al lavoro a Madeira, il presidente del Nacional: "E' super motivato"

Cristiano Ronaldo si sta allenando nella sua Madeira. Il presidente del Nacional non esclude la possibilità di intitolargli lo stadio: “Vedremo”.

Le ultime sono state settimane molto diverse per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, complice lo stop imposto al campionato dall’emergenza Coronavirus, lo scorso 9 marzo è tornato, con il permesso della , nella sua Madeira dove sta seguendo un programma di allenamento personalizzato.

Ronaldo ha quindi scelto casa sua per tenersi in forma ed il presidente di quello che è stato uno dei club nei quali è cresciuto, il Nacional Madeira, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha ricordato i primi passi mossi nel mondo del calcio da quello che oggi è ritenuto essere uno dei più grandi campioni di sempre.

“Quando Cristiano arrivò nel nostro settore giovanile aveva 10 anni e alla sua prima società, l’Andorinha, in cambio demmo palloni e mute di maglie. Due anni dopo, nel 1997, sono stato io il presidente che ha firmato il suo passaggio allo di Lisbona. Era bravissimo già da ragazzino, Cristiano. Ma allora era impossibile immaginare che sarebbe potuto diventare il giocatore più forte della storia”.

Rui Antonio Macedo Alves non ha rimpianti per quella scelta di cedere un giovanissimo CR7 allo Sporting.

“Lo voleva lo Sporting, uno dei club più importanti del . Cristiano meritava questa grande opportunità e, infatti, l’ha sfruttata al massimo”.

Il Nacional ha messo a disposizione di Ronaldo il suo stadio per allenarsi.

“Cristiano ci ha chiamato e noi siamo stati ben felici di dargli questa possibilità. Abbiamo rispettato le regole e i protocolli sanitari di Madeira legati al Covid-19, a partire dal rispetto delle distanze di sicurezza. Cris è stato un nostro ragazzo e adesso è il miglior esempio possibile per l’Accademia del Nacional. È un modello per tutto il mondo. È un super professionista e ha qualità umane notevoli. È l’orgoglio della nostra società, di tutti noi. Il calciatore più forte della storia è nato sulla nostra piccola isola”.

Rui Alves ha svelato con quanta intensità il fuoriclasse della Juventus si sta allenando.

“Non credo tutti i giorni. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. L’ho trovato super motivato e determinato. L’aria di Madeira gli avrà trasmesso ancora più energia positiva. Si sta allenando al massimo. Non vede l’ora che l’emergenza sanitaria finisca. Per il bene del mondo e della gente, prima di tutto, e poi perché ha anche una grande voglia di tornare a giocare”.

Ad aiutare Cristiano Ronaldo anche uno dei ragazzi delle giovanili del Nacional.

“Fa un po’ di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. E poi calcia in porta. Con un portiere vero, il nostro Filipe dell’Under 19. Il ragazzo è emozionato ed eccitato a confrontarsi con Cristiano”.

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi atleti della storia del Portogallo e proprio come vorrebbe fare lo Sporting, anche il Nacional potrebbe un giorno intitolargli lo stadio.