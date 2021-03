Ronaldo, la fascia gettata a terra sarà battuta all'asta per beneficenza

La fascia scagliata a terra da Cristiano Ronaldo in Serbia-Portogallo sarà battuta all'asta per aiutare un bimbo di 6 mesi affetto da atrofia spinale.

Alla fine la fascia scagliata violentemente a terra da Cristiano Ronaldo in Serbia-Portogallo e in segno di protesta per la rete del 2-3 non concessagli, avrà un nobile scopo.

Secondo quanto riportato da alcuni siti esteri come 'Telegraf.rs' e Sta.si', un addetto al terreno di gioco l'ha raccolta e ha deciso di utilizzarla per aiutare Gavrilo Djurdjevic, un bimbo di soli 6 mesi affetto da atrofia muscolare spinale.

La fascia è uno degli oggetti messi all'asta sul sito Limundo e il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza, appunto per dare una speranza a questo bambino così sfortunato.

Insomma, a volte non tutto il male vien per nuocere: senza saperlo, Ronaldo ha dato il via ad una catena benefica di cui andrà certamente orgoglioso.