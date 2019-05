Ronaldo rivela: "Ho congelato abbastanza seme per una squadra di calcio"

Ronaldo, il 'Fenomeno', ha parlato al 'Financial Times', rivelando un po' di tutto: "Non ascoltavamo mai Berlusconi".

Ronaldo non perde occasione, quando parla, di fornire sempre qualche spunto interessante o, come in questo caso, raccontare qualche aneddoto del passato. L'attuale proprietario del Valladolid ha parlato al 'Financial TImes'.

Un aneddoto, per l'appunto, è stato raccontato da Ronaldo su Silvio Berlusconi, conosciuto ai tempi del nella non troppo lunga parentesi del 'Fenomeno' in rossonero.

"Ci diceva sempre 'Perché non segnate mai su calcio d'angolo? È molto semplice, partite da fuori area e quando il vostro compagno batte, entrate in area'. Noi di fronte a lui facevamo finta di ascoltare, dicevamo 'Ok faremo così'. Ma poi facevamo a modo nostro”.

Poi Ronaldo parla anche della sua salute ma, prima di parlare del suo attuale problema più grande, si concentra su un altro aspetto.

"Ho fatto la vasectomia, ma se la mia fidanzata vorrà dei figli, ho congelato abbastanza sperma per fare una squadra di calcio...”

Infine, sempre sulla salute, Ronaldo appare scocciato per le tante critiche ricevute a causa del suo peso (dovuto ad alcuni problemi alla tiroide):