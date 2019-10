Ronaldo si guarda indietro: "Amo l'Inter, non sarei mai andato via"

Intervenuto a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, Ronaldo il 'Fenomeno' ha ricordato i tempi passati all', dagli infortuni al 5 maggio, fino al doloroso addio. Il brasiliano ha spiegato tutti i retroscena di quella decisione.

Il rapporto con Cuper era diventato talmente difficile che l'ex fuoriclasse fu costretto a rivolgersi al presidente Moratti:

"Non sarei mai andato via dall’Inter, sentivo che era casa mia per tutta la vita. Non mi era mai successo di andare da un presidente e chiedere la testa di un allenatore, non era giusto, non sono i miei valori. Ma eravamo arrivati a un punto che non ce la facevo più con Cuper. Non si comportava bene. Non so se con lo Scudetto avrei cambiato decisione. Ero convinto che Moratti lo avrebbe mandato via, è stata una brutta sorpresa. La città che mi amava, all’improvviso mi odiava, dovevo essere protetto dalla polizia. E’ stata dura".