Ronaldo in goal con il Portogallo: 699 reti fra club e Nazionale, Pelè nel mirino

Cristiano Ronaldo ancora in goal nelle qualificazioni per Euro 2020: il fuoriclasse della Juventus rinvia però l'appuntamento con la rete numero 700.

L'età sembra non intaccare l'infinito talento di Cristiano Ronaldo, che continua a macinare record: il fuoriclasse della è andato a segno con il nelle qualificazioni per , raggiungendo quota 699 in carriera tra club e Nazionale.

Uno splendido pallonetto a scalvacare il portiere ha chiuso i conti contro il Lussemburgo: CR7 a un passo dal record 'monstre' di 700 reti totali in una carriera da urlo, un traguardo che il classe '85 proverà a tagliare già dalla prossima sfida.

Nel mirino del campione portoghese c'è ora anche sua maestà Pelè, che ha concluso la sua carriera con 767 reti all'attivo. Alle spalle di 'O'Rei' altri mostri sacri di questo sport come Romario (746 reti) e Gerd Muller (730 reti).