Soddisfazione Ronaldo: è suo il goal più bello della Champions

E' la bomba di Cristiano Ronaldo in Juventus-Lione il goal più bello dell'ultima Champions: secondo Sabitzer, terzo Cuadrado.

La da poco conclusa ci ha regalato perle in serie, prodezze che non dimenticheremo facilmente negli anni a venire.

Come ogni anno la UEFA ha reso noto l'esito delle votazioni a cui hanno preso parte i tifosi per decretare il goal più bello della competizione: a trionfare è stato Cristiano Ronaldo, autore della bomba esplosa dalla distanza in - .

⚽️ 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 ⚽️



🥇 @cristiano Ronaldo, JUVENTUS v Lyon



You cast over 400,000 votes - thanks for taking part! 🙌#UCLGOTT #UCLGOTW @nissanfootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Chiudono la classifica il primo goal di Suarez in - e il missile all'incrocio di Gnabry nel recente Lione- .