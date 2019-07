Ronaldo-Florentino Perez, intesa ritrovata: e c'è chi urla 'Ricompralo'

Perez insieme a Ronaldo in occasione della consegna del premio Marca Leyenda. Feelling ritrovato, dalla sala gridano 'Florentino ricompralo'.

Nella giornata di lunedì Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della , ha ricevuto l'ennesimo premio della sua carriera, il 'Marca Leyenda', che viene assegnato dal giornale agli sportivi che si sono particolarmente distinti in terra spagnola nel corso della loro carriera.

Per il lusitano è stata così l'occasione di trovarsi nuovamente faccia a faccia con il suo ex presidente Florentino Perez. Solamente un anno fa i due si lasciarono non proprio bene, con il patron più che indispettito per la voglia di CR7 di lasciare il Bernabeu e cambiare aria.

E' stato però smentito chi pensava che ci sarebbe stata un'atmosfera fredda tra i due. Il patron del ha infatti accettato di buon grado di salire sul palco e premiare Ronaldo, con quest'ultimo che gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio e che ha suscitato ilarità in entrambi.

La complicità ritrovata ha entusiasmato i tifosi ed i presenti in sala, che hanno gridato a Perez di ricomprare il portoghese per fargli trascorrere questi suoi ultimi anni di carriera nuovamente in .