Ronaldo esulta con la lingua 'alla Del Piero', Marchisio: "Sta diventando una storia seria?"

Claudio Marchisio stuzzica Cristiano Ronaldo dopo l'esultanza con la lingua di fuori: "Ehi Ronaldo, sta diventando una storia seria?".

Cristiano Ronaldo ha segnato ancora domenica sera, contro la , timbrando la vittoria della sua per il titolo di campione d'inverno. Al goal segnato, ha esultato facendo la linguaccia, come mai aveva fatto fino ad ora.

"Ehi Cristiano, quella lingua vuol dire che sta diventando una storia seria?"

A molti è sembrata l'esultanza tipica di Alessandro Del Piero e tra questi c'è anche Claudio Marchisio, che infatti su Twitter ha voluto stuzzicare Cristiano Ronaldo.

Conoscendo Cristiano Ronaldo, non è escluso che sia stato fatto proprio con l'intento di ripercorrere le orme di un simbolo della Juventus, contro una rivale storica come la Juventus. La speranza di Marchisio e di tutti i tifosi della Juventus è proprio che per il portoghese la Juventus sia ormai una storia seria.