Ronaldo e la nuova vita da presidente: "L'Inter è nel mio cuore, ma non ho i soldi"

Una nuova vita da presidente iniziata pochi mesi fa, con tante suggestioni per il futuro. Ronaldo affronta una nuova esperienza nel mondo del calcio dopo essere stato protagonista in campo: ora è dietro la scrivania del Valladolid, club di cui è proprietario.

Il 'fenomeno' ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' del suo nuovo ruolo, con una suggestione che rimane per ora un sogno: diventare il presidente dell'Inter, il club che per sua stessa ammissione gli è rimasto nel cuore.

L'ostacolo, al momento, è ovviamente di natura economica, ciò su cui Ronaldo ha scherzato ricordando che ha un costo fuori portata per il suo portafogli.

"Non ho mai pensato a diventare presidente dell'Inter, di certo posso dire che è una squadra che è nel mio cuore, quindi non lo escluderei a priori. Ma non ho i soldi per comprarla...".