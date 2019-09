Ronaldo e i calci di punizione: è il secondo peggiore nella storia della A

Cristiano Ronaldo non ha ancora trovato il goal su punizione da quando è alla Juventus: 18 i tentativi falliti in A, solo Ciano ha fatto peggio.

Nel corso della sua carriera Cristiano Ronaldo ha ampiamente dimostrato di meritarsi un posto tra i più grandi giocatori di ogni tempo. I successi ottenuti, i record battuti, il numero di goal segnati ed il fatto che sia sempre stato il leader tecnico di tutte le squadre nelle quali ha militato, fanno di lui un fuoriclasse quanto mai completo.

Il campione lusitano è capace come pochi di fare la differenza in campo e di cambiare la partita con una singola giocata, ma c’è un fondamentale nel quale non eccelle: il calcio di punizione.

Cristiano Ronaldo in carriera ha segnato molti goal da fermo, ma da quando è arrivato alla , cioè dall’estate del 2018, non è ancora riuscito a segnare su punizione e questo nonostante sia spessissimo lui il prescelto per calciare.

Secondo quanto riportato da AS, CR7 ha tentato di trasformare 24 calci di punizione da quando veste la maglia bianconera e in 15 occasioni il pallone è andato ad infrangersi contro la barriera, in 2 non ha centrato lo specchio della porta, mentre nei restanti 7 casi è stato il portiere a respingere.

Come rilevato dal quotidiano iberico, se ci si concentra sulla sola , Ronaldo ha calciato 18 punizioni senza mai trovare il goal, cosa questa che lo pone al secondo posto tra i peggiori tiratori di sempre del torneo alle spalle del solo Camillo Ciano che, con il , nella scorsa stagione ha fallito 21 tentativi.

Numeri sorprendenti, quelli del campione portoghese, soprattutto se paragonati a quelli di altri compagni di squadra come Dybala e Pjanic: l’argentino, da quando veste la maglia della Juventus (dall’estate del 2015) ha segnato 9 volte da punizione, mentre il bosniaco (che veste la maglia bianconera dal 2016) ha trovato la via della rete in 7 occasioni.