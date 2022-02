Ronaldo ancora a secco: fallisce un goal a porta vuota contro il Southampton

Prosegue il momento estremamente complicato del Manchester United e, in parallelo, quello altrettanto intricato del suo numero 7, Cristiano Ronaldo.

I Red Devils sono stati fermati all'Old Trafford dal Southampton in occasione del 24° turno di Premier League: vantaggio lampo targato Sancho prima del pari a inizio ripresa griffato da Che Adams. Per la truppa Rangnick si tratta del secondo pari consecutivo in campionato nonché dell'ennesima occasione sprecata per compiere un deciso balzo in zona Champions.

E CR7? Per il portoghese un altro pomeriggio da dimenticare al più presto. L'ex attaccante di Juventus e Real Madrid prosegue la propria astinenza da goal che dura ormai dal 30 dicembre, giorno del suo ultimo squillo in Premier contro il Burnley.

Zero goal, zero assist nel 2022 e sei partite consecutive senza trovare la porta: si tratta della sua peggior striscia sotto rete dal 2009. E come se non bastasse, contro i Saints il cinque volte Pallone d'Oro ha sciupato una colossale occasione per sbloccarsi nel 2022: al 7', sul parziale di 0-0, il portoghese si è infilato sulla splendida traccia di Sancho, ha saltato Forster in uscita e a porta completamente vuota ha calciato debolmente favorendo il recupero di Perraud che ha respinto la minaccia a pochi passi dalla linea di porta.