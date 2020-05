Ronaldo o Cristiano? Silvestre: "Il Fenomeno era un qualcosa di diverso”

L’ex difensore di Inter e Manchester United, Silvestre, spiega: “Cristiano ha delle fine che puoi studiare, Ronaldo inventava al momento”.

I tanti infortuni subiti in carriera lo hanno per forza di cose limitato, ma Ronaldo per anni ha fatto vedere cose che prima di lui erano inimmaginabili. Il Fenomeno si è guadagnato di diritto un posto tra i più grandi di ogni tempo e la cosa ha dato ovviamente vita a tanti paragoni.

Anche in tempi recenti, in molti si sono chiesti se sia stato più forte di un altro grande fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo e Mikael Silvestre, uno che ha avuto la fortuna di giocare con entrambi, ha spiegato quali sono le differenze tra i due.

L’ex difensore transalpino, che con Ronaldo ha giocato ai tempi dell’ e con Cristiano ai tempi del , parlando ai microfoni del sito ufficiale dei Red Devils, ha esaltato il Fenomeno brasiliano.