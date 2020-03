Marca: Ronaldo in prima linea contro il Coronavirus, trasforma i suoi hotel in ospedali

Secondo quanto riportato da Marca, Cristiano Ronaldo ha deciso di dare il suo contributo nella lotta al Coronavirus. I suoi hotel diventano ospedali.

Quella con la quale il mondo si sta ritrovando a fare i conti è una delle emergenze più gravi della sua storia recente. Il Coronavirus, non solo sta mietendo vittime e costringendo popolazioni intere a mettersi in autoisolamento, ma sta anche mettendo in grossa difficoltà i vari sistemi sanitari a causa dei numerosissimi ricoveri che si stanno rendendo necessari.

Tra coloro che stanno cercando di dare una grossa mano alla comunità c’è anche Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Marca, il fuoriclasse della , da sempre molto attivo nel sociale, ha deciso di ‘scendere di campo’ e di dare il suo contributo, mettendo a disposizione di suoi hotel in .

Le strutture verranno trasformate in veri e propri ospedali al fine di aiutate a combattere la pandemia e non solo vi si potrà accedere in maniera del tutto gratuita, ma sarà lo stesso campionissimo lusitano a pagare di tasca propria medici e tutto il personale che lavorerà al proprio interno.

Un gesto ovviamente straordinariamente importante per un momento così complicato per tutti.