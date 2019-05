Ronaldo confessa: "In Spagna mi dicono di tornare, mi fa piacere"

Cristiano Ronaldo non è stato dimenticato dal . Ed era anche ovvio, visto che si tratta di un campione che ha segnato la storia del calcio europeo degli ultimi anni, ed in particolare proprio di quella delle Merengues.

Ieri vi abbiamo raccontato la prima parte dell'intervista del portoghese ad 'ICON', ma oggi sono uscite altri stralci delle 'confessioni' di Ronaldo. Una in particolare sul Real Madrid, forse, non farà piacere ai tifosi della .

"In cammino a testa alta, so che la gente mi ama e so che ho dato tutto per il Real Madrid. Per strada mi fermano e mi dicono 'Cris, torna a casa, questa è sempre casa tua'. Mi piace sentirlo. Il ? Lì è diverso, quelle volte che ho giocato lì non ho sentito l'amore della gente ma è normale, c'è stata sempre rivalità e non è un problema".