Ronaldo carica la Juventus: "Niente paura, passeremo il turno di Champions"

La sconfitta sul campo del è un risultato che nessuno si aspettava, ora la è chiamata ancora una volta a rimontare sul proprio campo per proseguire il cammino in . La carica è suonata da Cristiano Ronaldo, che si mostra ottimista sul futuro della stagione europea.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il fuoriclasse portoghese minimizza la brutta prestazione offerta in terra francese:

"Queste cose possono succedere... Certo, non siamo felici, siamo arrabbiati, ma tutte le partite in coppa sono difficili e abbiamo la seconda sfida in casa: siamo fiduciosi di risolverla e di andare avanti, ma la priorità è la prossima partita in campionato".