Ronaldo blocca Transfermarkt sui social: "Non è contento della sua valutazione"

Cristiano Ronaldo non ha gradito la valutazione di 75 milioni che Transfermarkt gli ha assegnato: "Ci ha detto di non esserne contento".

Tra i più grandi dibattiti in sede di calciomercato c'è sicuramente quello della valutazione di un giocatore, dinamica fondamentale di ogni trattativa. Cristiano Ronaldo non ha però apprezzato questa volta il valore che Transfermarkt gli ha assegnato nell'ambito di una ricerca effettuata sui giocatori all'interno della scuderia gestita dall'agente Mendes.

Il portale ha infatti stilato un undici titolare con tutti i migliori 'colpi' di Mendes e tra questi figura proprio CR7, a cui è stato attribuito un valore di mercato pari a 75 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa dal diretto interessato, che ha addirittura bloccato il sito da tutti i suoi social.

Altre squadre

Lo stesso Transfermarkt ha appreso la notizia comunicandola ai propri lettori:

"Non è stato possibile taggare Cristiano Ronaldo, perchè ci ha bloccati dopo aver appreso il suo nuovo valore di mercato. Ci ha detto di non esserne contento".

Una valutazione simile a quella fatta per il collega rivale Lukaku, mentre Ronaldo risulta attualmente meno costoso del compagno di squadra Dybala (90 milioni di euro). Una stima di mercato che il portoghese non ha digerito in nessun modo, procedendo con un provvedimento sicuramente 'drastico'.