Ronaldo, altro record: ha segnato a 33 squadre diverse in Champions

Cristiano Ronaldo scrive un altro record nella notte di Champions League: il Bayer è la squadra numero 33 a cui segna il portoghese.

Cristiano Ronaldo risponde ancora una volta presente. Quella che sembrava una partita storta (capita anche agli alieni) si è trasformata in un’altra serata da record nei minuti finali. L’ennesima notte di Champions League in cui il portoghese ha riscritto diversi primati.

Quello arrivato all’88’ sull’imbucata di Dybala è stato il primo centro di CR7 contro il , squadra a cui mai aveva segnato in carriera. Ci ha provato più volte durante la partita, ci è riuscito a pochi minuti dal termine.

I tedeschi diventano la 33esima squadra a cui Ronaldo segna in . Un record. Agganciato Raúl e superato Lionel Messi, fermo a 32. Un’altra classifica in cui il portoghese mette la freccia, dopo essere arrivato a 127 goal nella massima competizione europea.

In più il 3-0 contro il Bayer è valso anche un altro primato: la vittoria numero 102 in carriera in Champions League, più di ogni altro giocatore (a 101 è fermo Casillas). E la vittoria numero 50 con la maglia della .

Per CR7 è un’altra notte di stelle, nonostante i primi 88 minuti non siano stati particolarmente convincenti in zona goal. Ha messo lo zampino nella rete del 2-0, innescando la profondità di Higuain, poi si è tolto pure la soddisfazione del goal. Con tanto di sguardo al guardalinee per capire se fosse fuorigioco o meno. Il goal è buono. E vale l’ennesimo record europeo.