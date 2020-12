Ronaldo aggancia Ibrahimovic: capocannoniere della Serie A con 10 goal

Il portoghese segna due rigori contro il Genoa: "Giocare dopo la Champons è sempre difficile, bisogna cambiiare il 'chip'. Abbiamo fiducia".

Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku. Molti potrebbero sostenere che si tratta del podio dei migliori gocatori della . Di certo, è quello della classifica marcatori. Con il portoghese che ha agganciato il fuoriclasse del a quota 10. Segnando per la quarta volta in quattro partite contro il .

Con la doppietta sul campo del Genoa, CR7 si è preso la vetta, ancora in coabitazione con un'altra superstar della nostra Serie A. Terzo invece il belga dell' , con una rete in meno. 10 in 7 partite, 14 in 11 se contiamo anche la Champions. Un bel modo per festeggiare la presenza numero 100 in bianconero, con 77 reti. Solo Sivori e Borel han segnato di più dopo il primo centinaio.

Al termine della partita a 'Sky Sport', Ronaldo ha affermato che l'obiettivo di squadra, comunque, arriva prima dell'obiettivo individuale.

"Oggi era una partita difficile. Sono contento per il record personale, ma l'obiettivo sono i tre punti. Tutti gli anni la parte con l'obettivo di vincere campionato e , ma noi siamo fiduciosi e possiamo sognare di vnicere qualcosa di importante".

Ronaldo è anche tornato sulla vittoria di , tappa fondamentale per la squadra bianconero e per ritrovare fiducia dopo un periodo non molto brillante.

"La vittoria di Barcellona è stata molto importante, ci ha dato molta fiducia, la possibliità di fare risultato oggi contro una squadra difensiva. Giocare dopo la Champions è sempre difficile, bisogna cambiare il 'chip'. Il Mister ci ha dato ciò di cui avevamo bisogno".

Con la vittoria a Marassi la Juve sale a 23 punti, centrando il sesto successo stagionale a fronte di cinque pareggi e nessuna sconfitta. Sulle spalle di CR7, arrivato a 31 goal nel 2020 e primo giocatore a raggiungere 400 vittorie da professionista dal 2000 in poi nei top 5 campionati europei, davanti a Messi e Buffon.