Ronaldinho torna in campo a 46 anni in Serie C: giocherà col Ravenna il derby contro il Forlì

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Il brasiliano protagonista domenica 15 novembre: esordirà con la maglia dei romagnoli nel derby contro il Forlì. Stadio Benelli sold-out, tribuna apposita costruita per lui e maglia celebrativa.

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Nell’anno in cui uscirà al cinema Avengers: Doomsday, Ronaldinho tornerà a giocare a calcio a 46, nella Serie C italiana. Si, parliamo probabilmente di due eventi multiversali e se il primo è un film di fantasia, il secondo è ormai quasi realtà.

A 46 anni e dopo undici dalla sua ultima apparizione come calciatore in gare ufficiali, l’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona giocherà con il Ravenna il derby contro il Forlì domenica 15 novembre.

PERCHÈ RONALDINHO GIOCHERÀ IN SERIE C

Ronaldinho è coinvolto nel progetto Ravenna ben oltre il ritorno in campo, che sarà simbolico ma non troppo. Il brasiliano, tesserato ufficialmente a giugno, ha anche un ruolo societario, possedendo quote del club guidato da Ignazio Cipriani e Ariedo Braida.

Ronaldinho arriverà a Ravenna venerdì 13, svolgendo una seduta personalizzata prima di allenarsi con la squadra sabato e di scendere in campo domenica. Voci nella città romagnola, completamente in delirio, parlano di una possibile titolarità per lui.

UNA APPOSITA TRIBUNA PER RONALDINHO A RAVENNA

Per l’evento, il Ravenna ha allestito tribuna temporanea da 1.800 posti battezzata "R10", portando la capienza del Benelli a circa 6.500 spettatori e puntando a un incasso record vicino ai 250.000 euro.

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Prossime partite RAV Serie C 11:30 FOR

I botteghini sono stati presi d’assalto dal giorno dell’inizio della prevendita, nonostante i prezzi fossero, logicamente, ritoccati verso l’alto rispetto agli abituali standard del club romagnolo.

Per la gara non sono, infatti, stati resi validi gli abbonamenti stagionali, con i costi dei tagliandi che partono dai 30 euro per le curve ai 150 euro per l’hospitality.

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DIRETTA TV IN TUTTO IL MONDO

Se in Italia i diritti tv della Serie C sono saldamente in mano a Sky Sport e a Now per lo streaming, diverse emittenti di tutto il mondo si sono mosse per trasmettere l’evento. In Inghilterra la stessa Sky UK lo manderà in onda in streaming su YouTube, mentre in in Brasile sarà l'emittente RedeTV! a occuparsi della messa in onda di Ravenna-Forlì.

Su Sky Italia appuntamento domenica ore 17 su Sky Sport Calcio, con ampio pre-partita.

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MOSSA DI MARKETING? SÌ, MA NON SOLO

L’operazione unirà sia la volontà di Dinho di ritrovare l’ebbrezza del campo, con l’obiettivo dichiarato di segnare l’ultimo goal fra i professionisti, ma anche un importante aspetto marketing.

Il Ravenna e il suo sponsor tecnico, peraltro storico marchio personale di Ronaldinho, hanno lanciato una maglia in onore del ritorno in campo del brasiliano.