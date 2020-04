Ronaldinho lascia la prigione: paga per gli arresti domiciliari in un hotel

Ronaldinho ed il fratello pagano 1,6 milioni di dollari per lasciare il carcere, vivranno agli arresti domiciliari in un hotel di Asunción.

Come Goal può confermare, Ronaldinho e suo fratello Assis hanno pagato la cifra di 1,6 milioni di euro dopo 32 giorni di carcere in . I due adesso vivranno adesso in un Hotel di Asunción per scontare gli arresti domiciliari.

Nel mentre aspetteranno che si svolga il processo a cui rispondono per essere entrati nel paese con documenti falsificati ad inizio di marzo.

La decisione di trasformare l'arresto di Ronaldinho e Assis è stata presa dal giudice Gustavo Amarilla, in un'udienza tenutasi ad Asunción. I due saranno controllati dalla polizia giorno e notte, per controllare che non lascino l'hote.

Tra l'altro dovrebbe trattarsi, secondo le prime indiscrezioni, di un hotel a 4 stelle, con tutte le comodità del caso. Sicuramente meglio del carcere...