Ronaldinho e il carcere: "Mai avrei immaginato di vivere una situazione del genere"

Ronaldinho torna a parlare dopo l'esperienza vissuta in carcere: "Siamo rimasti sorpresi della non validità dei documenti, è stato un duro colpo".

La detenzione di Ronaldinho è stata uno degli argomenti più controversi dell'ultimo periodo: l'ex fuoriclasse brasiliano era stato arrestato insieme al fratello per essere entrato in grazie a dei passaporti rivelatisi falsi e ora si trova agli arresti domiciliari in un hotel di Asuncion.

Lì è stato raggiunto dall'emittente televisiva 'ABC Color', a cui ha dichiarato di essere arrivato in Paraguay per promuovere il lancio di un casinò online: enorme la sorpresa nell'apprendere la non validità dei documenti.

"Siamo rimasti sorpresi nell'apprendere che i documenti non erano legali. Da allora la nostra intenzione è stata quella di collaborare con il sistema giudiziario per chiarire i fatti. Da quel momento, fino ad oggi, abbiamo spiegato tutto e risposto a quello che ci è stato richiesto".

"E' stato un duro colpo, mai avrei immaginato di vivere una situazione del genere. Per tutta la vita ho sempre cercato di raggiungere il livello professionale più alto portando gioia alle persone con il mio calcio".

Appena l'emergenza Coronavirus sarà finita, Ronaldinho tornerà in per riabbracciare la madre.