Ronald De Boer spiega: "L'infortunio di Chiellini è stata una benedizione per De Ligt"

Ronald De Boer ha visto crescere tantissime star nei suoi anni, tra , e soprattutto , dove oggi allena nel settore giovanile. Tra queste, anche Matthijs De Ligt.

Alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex star Oranje ha parlato del difensore della e di quanto l'infortunio di Chiellini gli abbia aperto possibilità di giocare e di crescita.

"Serio, intelligente, gentile, non si lamenta mai, lavora duro e impara. E poi ha sempre avuto le doti del grande difensore: capisce da dove arriva il pericolo... Me lo ricordo all’U14, quando è tornato l’anno dopo era 30 centimetri più alto. Erano interessati club più vicini al sistema Ajax come City e Barcellona. Sarebbe stato più facile adattarsi. A 20 anni serve pazienza. Mi spiace per l’infortunio di Chiellini, ma per De Ligt è stata una benedizione".