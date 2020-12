Romero salva l'Atalanta, Gasperini scherza: "Forse devo metterlo in attacco"

Quella che sembrava la classica mossa della disperazione si è rivelata vincente. E ora potrebbe essere riproposta. Questo almeno è quanto fa intuire Gasperini al termine di -Midtjylland.

Il tecnico orobico nel finale di gara, sul risultato di 0-1, ha deciso di spostare Romero nell'area avversaria ed il centrale argentino lo ha ripagato firmando il goal del pareggio.

Tanto che Gasperini, intervistato da 'Sky Sport', ha lanciato quella che potrebbe essere qualcosa in più di una battuta.

"Romero per fortuna ha fatto un goal bellissimo, forse dovrò metterlo in attacco".

Il problema dell'Atalanta d'altronde secondo Gasperini è proprio in attacco dove i vari Gomez, Zapata e Muriel stanno vivendo un momento non troppo fortunato.

"Ad Amsterdam ce la giochiamo con il piccolo vantaggio di avere due risultati su tre, forse all'inizio del girone avremmo firmato per trovarci con questa classifica. Cosa ci manca? In questo periodo la squadra sta facendo molto bene in difesa e a centrocampo, in attacco facciamo un po' fatica a causa della scarsa condizione e del nervosismo, è in quel reparto che una squadra alza il livello della prestazione".