Romero manda ko Reguilón in allenamento: "Cuti is back"

In casa Tottenham la pre-season è subito bollente e l'ex Real Madrid ne esce con uno squarcio sulla tibia.

Cristian Romero è subito protagonista della pre-season del Tottenham. Il difensore ex Atalanta, infatti, ha iniziato la preparazione con la formazione inglese, mettendo in mostra il consueto agonismo che lo ha sempre contraddistinto.

L'argentino, però, forse questa volta ha esagerato. In uno degli ultimi allenamenti degli Spurs, Romero è entrato in maniera molto dura sul compagno di reparto Sergio Reguilón.

Instagram

L'ex Real Madrid ha postato sui social le conseguenze dell'intervento di Romero: uno squarcio sulla tibia, un rivolo di sangue e una descrizione inequivocabile: "Cuti is back".

Fra i due, comunque, nessun problema, con Reguilón che, suo malgrado, ha anche sportivamente accettato le scuse del compagno. Non è la prima volta, comunque, che Romero mostra tutta la sua veemenza calcistica, ben nota sin dai tempi dell'Atalanta.

Un punto di forza ma anche, per certi versi, una criticità, come dimostrato da alcuni suoi episodi passati, come per esempio l'espulsione rimediata nella gara di ritorno del quarto di finale di Champions contro il Milan.