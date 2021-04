La discesa di Romero: quarto portiere al Manchester United

Fuori dalla lista UEFA, Romero saluterà i Red Devils a giugno. Nel 2017 ha vinto l'Europa League giocando titolare, poi sempre peggio.

Da titolare in Europa a riserva. Da riserva a quarto portiere, fuori dalla lista UEFA ad un passo dall'addio. Sergio Romero ha vissuto molte vite al Manchester United ed ora è nel bel mezzo della peggiore a due mesi dalla scadenza contrattuale che lo svincolerà a costo zero.

Arrivato nel 2015 dalla Sampdoria, Romero non gioca con il Manchester United dalla scorsa annata, in Europa League. Dopo la sfida contro il Copenaghen valida per i quarti del torneo 2019/2020, l'argentino è sparito dai radar scivolando dietro De Gea, Henderson e persino Grant.

Nelle ultime finestre di calciomercato Romero ha provato a liberarsi dai Red Devils, ma alla fine è rimasto in squadra, seppur praticamente fuori squadra. Una discesa verticale per lui, scelto per essere il primo nelle coppe e secondo di De Gea in campionato.

Romero è sceso in campo in appena sette occasioni negli ultimi sei anni di Premier League, ma è riuscuto a vincere l'Europa League sotto Mourinho da titolare, alla pari di League Cup, Community Shield e FA Cup, sempre venendo considerato una pedina importante al di fuori del campionato.

Con l'arrivo di Henderson e della conferma di Dea Gea, Romero, che non gioca con la Nazionale argentina oramai dal 2018, è scivolato via via fino ad essere l'ultima ruota del carro rosso, che affronterà la Roma nella prossima semifinale di Europa League.

In caso di successo continentale, Romero sarebbe Campione d'Europa, ma senza esserlo realmente per l'UEFA, visto il mancato inserimento nella lista per partecipare al torneo. Titolare della Sampdoria per tre annate (con la stagione al Monaco in mezzo), al Manchester United ha vissuto alti e bassi, consapevole di non poter mai essere protagonista in Premier.

I trofei alzati al cielo come titolare nelle coppe interne e in Europa League hanno però alzato l'asticella della sua era inglese. Fino ad abbassarla completamente nell'ultimo anno.